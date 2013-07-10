Через борги по зарплаті відкрили 1 696 кримінальних справ

З метою притягнення до відповідальності керівників підприємств усіх форм власності, що мають заборгованість із зарплати, за перше півріччя цього року по всій Україні відкрито 1 696 кримінальних справ. Про це заявив директор Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України Олександр Товстенко.

«За інформацією центральних та місцевих органів виконавчої влади, до правоохоронних органів направлено 1 872 звернення щодо несвоєчасної виплати заробітної плати. За 1 696 з них було відкрито кримінальні справи», – сказав Товстенко.

Він зазначив, що за цей же час було завершено 472 кримінальні справи, які стосуються несвоєчасної виплати зарплат.

«69 керівників підприємств-боржників притягнуто до кримінальної відповідальності, 242 керівників звільнено від неї, бо виплату заробітної плати було здійснено до притягнення до кримінальної відповідальності», – зазначив Товстенко.

За його словами, з початку року проти підприємств-боржників та їхніх керівників було вжито низку заходів. Було розірвано контракти з 90 керівниками підприємств-боржників із зарплати. Щодо проведення перевірок стану дотримання ліцензійних умов арбітражними керуючими підприємств-банкрутів, у тому числі щодо погашення заборгованості із зарплати, до Мін`юсту направлено 155 звернень.

За останній квартал борг на державних підприємствах скоротився з 495 млн грн до 417 млн грн, а борги комунальних підприємств зменшилися на 21,8 млн грн – до 34,9 млн грн.