На Харківщині виявили плантацію коноплі на 1 млрд грн

Нещодавно працівники УБНОН Харківщини виявили на території області величезне поле площею близько 70 гектарів, яке незаконно було засіяне коноплею. Правоохоронці вилучили з нього більше 12 мільйонів кущів коноплі загальною вагою майже 122,5 тисячі кілограмів.

Як повідомили в УГЗ МВС України, вартість цієї наркосировини за цінами «чорного ринку» – понад 1 мільярд 280 мільйонів гривень.

Незаконною діяльністю по вирощуванню заборонених наркокультур займалося одне з регіональних підприємств, яке має ліцензію на проведення діяльності щодо перевезення, зберігання та культивування рослин маку та конопель.

«Під час перевірки його діяльності, працівники Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків встановили, що посадові особи вказаного товариства, не маючи квоти на культивування рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також інших відповідних дозволів, самовільно засіяли значну ділянку рослинами конопель в Харківській області, чим грубо порушили діюче законодавство, – розповів заступник начальника ГУМВС України в Харківській області – начальник кримінальної міліції Ігор Сенчук. – До того ж, величезна плантація навіть не була обладнана необхідними засобами охорони».

Факт внесено слідчими органами до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Нещодавно директору товариства було повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

За його вчинення законодавством передбачено покарання у вигляді значних штрафних санкцій, а також позбавлення волі на строк до трьох років з забороною займати певні посади чи займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років.

За ухвалою Київського районного суду працівники міліції проводять заходи зі знищення усіх нарковмісних рослин, які були вилучені на сільськогосподарському полі.

Найближчим часом планується остаточне переорювання ділянки та спалювання незаконно висіяних наркокультур.