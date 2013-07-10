Інформація про знайдені тіла двох дівчат не відповідає дійсності – МВС

До чергової частини Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області звернулись народні депутати, представники однієї з політичних партій, із повідомленням про те, що до них надійшла інформація про нібито виявлення біля будинку у селі Сирове залишків тіл двох неповнолітніх дівчат.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вказана інформація внесена до Єдиного обліку та, з метою перевірки, до вказаного місця направились представники керівництва обласного управління міліції, районного відділу, слідчо-оперативна група райвідділу міліції та народні депутати.

„За результатами огляду місцевості, зазначеної депутатами, не виявлено жодного доказу наявності залишків людських тіл, про які йшла мова у повідомленні. Правоохоронці та політики, поспілкувавшись із місцевими мешканцями, встановили, що інформація, надана представниками політичної партії, не знайшла підтвердження та не відповідає дійсності”, - зазначається у повідомленні УЗГ.