У цистерні з бензином потонув працівник АЗС

У Березнеговатському районі Миколаївської області у цистерні з бензином потонув працівник автозаправної станції (АЗС). Про це УНІАН повідомили у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

9 липня до чергової частину Березнеговатського РВ УМВС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на автозаправній станції трапився нещасний випадок.

На місці події правоохоронці виявили тіло 32-річного працівника цієї АЗС у цистерні з бензином. Також за викликом прибув спецзагін працівників Головного управління ДСНС у Миколаївській області, співробітники якого і витягнули загиблого.

За словами працівників підприємства, працівника почали шукати після того, як прийшов його напарник, який мав прийняти у нього чергування. Оператор АЗС достатньо довго шукав зниклого напарника, до службових обов`язків якого входила безпосередня заправка автомобілів.

Під час пошуків оператор звернув увагу на те, що у цистерни, в якій зберігається пальне, і яка знаходиться повністю в землі, напіввідкрита кришка. Заглянувши всередину, він побачив тіло зниклого працівника, поряд з ним плавала пуста каністра.

Оглянувши тіло загиблого, експерт попередньо встановив, що смерть могла наступити від задухи парами бензину.

Зараз тіло направлене для проведення судово-медичної експертизи, яка і встановить остаточну причину смерті.

Правоохоронці Березнеговатського райвідділу міліції проводять перевірку за фактом.