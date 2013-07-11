В Івано-Франківській області з'явились "діти Врадіївки"

Житель Івано-Франківщини намагався уникнути покарання, спекулюючи на резонансних подіях. Зокрема, затриманий за майже 2 десятки крадіжок громадянин намагається уникнути відповідальності, спекулюючи громадською думкою щодо подій у Врадіївці.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 10 липня у засобах масової інформації з`явилось повідомлення під назвою «В Івано-Франківську назріває нова Врадіївка?» про нібито неправомірні дії працівників міліції Івано-Франківщини стосовно Олега Гавриліва, затриманого за вчинення 17 квартирних крадіжок.

«Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності», - зазначається у повідомленні УЗГ.



У січні 2013 року працівники карного розшуку отримали інформацію про те, що на території Львівської та Івано-Франківської областей промишляє група осіб, яка скоїла низку квартирних крадіжок. Невдовзі правоохоронці встановили членів групи та затримали їх.

Сам Олег Гаврилів вже неодноразово опинявся на лаві підсудних за пограбування та незаконне зберігання, а також розповсюдження наркотичних засобів.

Під час проведення обшуків за місцем проживання членів злочинної групи, працівниками міліції виявлено речові докази. Зокрема, майно викрадене з помешкань потерпілих. Слідчими проведено впізнання та призначено відповідні експертизи, які підтвердили причетність даної злочинної групи до вчинення цих кримінальних правопорушень.

Крім цього, у присутності захисників затримані повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Наразі матеріали кримінального провадження направлені до суду.

«При доставці затриманих осіб у відділ міліції та слідчий ізолятор їх було оглянуто медиками, які не виявили тілесних ушкоджень. Тому інформація про начебто побиття працівниками міліції затриманих не відповідає дійсності. А свідчить про те, що особи які вчинили злочини намагаються уникнути правосуддя, спекулюючи громадською думкою з приводу подій у Врадіївці», - наголошується у повідомленні УЗГ МВС України.

