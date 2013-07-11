У Чернівцях онук задушив бабцю
10:49, 11 липня 2013Кримінал
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Під час сварки
У Чернівцях в своєму будинку було знайдено мертвою з ознаками удушення 75-річну пенсіонерку.
Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у результаті проведення слідчих дій затримано 26-річного онука загиблої – місцевого жителя, раніше судимого.
Попередньо встановлено, що онук в будинку бабусі під час раптово виниклої сварки задушив потерпілу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
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