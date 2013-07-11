На Волині зіткнулося два автобуси: є жертви. Фото

У Волинській області в результаті зіткнення двох автобусів загинуло вісім осіб та 27 травмовано. Автопригода сталася 11 липня о 07:30 на дорозі Доманове-Ковель між селами Воля-Любитівська та Волошки Ковельського району.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що автобус «Сетра» рухався із міста Ковель на Луцьк, перевозив туристичну групу та зіткнувся із рейсовим автобусом «Еталон», який йшов йому на зустріч. У результаті зіткнення транспортних засобів 4 особи загинуло на місці пригоди, 30 з отриманими тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, 4 з яких врятувати не вдалося.

Туристичний автобус перевозив 40 дітей віком до 16 років та 10 дорослих. Він рухався із Білорусі на екскурсію до Болгарії. Позаду прямував другий автобус із їхньої групи, на очах його пасажирів і трапилася страшна ДТП. У «Еталоні» на момент зіткнення перебувало близько 20 осіб.

Діти із Білорусії котрим пощастило вижити у аварії доставлені до санаторію матері і дитини «Турія», що у місті Ковель. Їм створені усі необхідні умови, з ними працюють психологи.

На місці події перебуває керівництво УМВС та працює слідчо-оперативна група.

Обставини трагедії з’ясовуються.