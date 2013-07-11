Леонід Буряк передав ліцею МВС 95 тисяч гривень

Ліцей імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ отримав у подарунок 95 тисяч гривень від легендарного футболіста Леоніда Буряка. Про це стало відомо в день святкування його шістдесятого дня народження на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського, - інформує УЗГ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, у день народження легендарного футболіста й тренера Леоніда Буряка відбувся благодійний матч за участю відомих гравців київського «Динамо» і донецького «Шахтаря» різних років. Перед грою ювіляр отримував подарунки і теплі слова від гостей та глядачів, які прийшли привітати одного з найкращих футболістів київського «Динамо» та збірної країни.



Леонід Буряк/Фото: МВС України

Уже на перших хвилинах першого тайму рахунок відкрили кияни. Загалом ворота донеччан вони брали ще тричі. Гостям же вдалося забити лише два голи.

Коли суддя дав фінальний свисток, на табло стадіону був рахунок 4:2 на користь «Динамо».

Проте, як зазначив Леонід Буряк, рахунок немає жодного значення, адже від цієї зустрічі виграли всі присутні. Зібрані кошти від благодійного матчу будуть спрямовані на розвиток спортивної інфраструктури ліцею, у якому навчаються діти правоохоронців, батьки яких загинули під час виконання своїх службових обов’язків.

Відзначаючи шляхетний учинок ювіляра, ректор Національної академії внутрішніх справ Валентин Коваленко зазначив: «Це не вперше, коли Леонід Йосифович Буряк робить щирі подарунки нашим вихованцям. Він хоча і не частий, але завжди бажаний гість у стінах ліцею та Національної академії внутрішніх справ».

«Офіційного вручення сертифікату про благодійний внесок, ювіляром, як це планувалося, не було, – додав присутній на святі заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь. - Але це свідчить лише про скромність Леоніда Буряка, який не обіцяє, а робить все для того, аби молоде покоління, майбутні правоохоронці мали можливість підтримувати спортивну форму і на мить не втрачали віри у тому, що вони потрібні країні в якій живуть».