Уряд передав Генпрокуратурі ряд будівель у Києві

Кабінет міністрів України передав Генеральній прокуратурі ряд будівель у Києві.

Відповідні розпорядження Кабміну від 3 липня оприлюднено сьогодні на Урядовому порталі.

Так, уряд передав Генпрокуратурі будівлю і споруди по вул. Мельникова, 24 з управління державного концерну “Укроборонпром” із закріпленням їх на праві оперативного управління за ГПУ.

Крім того, частину будівлі (корпус № 24) по вул. Московській, 8 загальною площею 2714,2 кв. м передано із сфери управління Державної служби експортного контролю із закріпленням її на праві оперативного управління за ГПУ.