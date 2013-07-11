Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зустрівся з Послом Угорщини в Україні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, Віталій Захарченко і Міхаль Баєр обговорили питання координації зусиль правоохоронців обох країн у протидії транснаціональній та організованій злочинності, нелегальній міграції, а також полегшення умов для перетину громадянами державного кордону між Україною та Угорщиною.

У зустрічі взяли участь представник Посольства Угорщини в Україні Антал Суромі, а також керівники кількох структурних підрозділів МВС.

Віталій Захарченко підкреслив, що на міждержавному рівні між Україною та Угорщиною склалися добрі стосунки, які мають гарні перспективи розвитку. Це, у свою чергу, позитивно відображається і на співпраці у правоохоронній сфері.

За словами Міністра внутрішніх справ, наразі розвиваються кілька напрямків співробітництва між правоохоронними структурами України та Угорщини. Завдяки цьому завжди є можливість діяти оперативно у питаннях боротьби з організованою злочинністю, торгівлею людьми, протидії незаконному обігові наркотиків, припинення нелегального вивезення культурних цінностей, розшуку злочинців.

Очільник МВС також запевнив, що питання координації зусиль українських та угорських правоохоронців у протидії транснаціональній та організованій злочинності завжди перебувало у сфері підвищеної уваги керівництва відомства.

– Вважаю, що наша сьогоднішня зустріч є підтвердженням двостороннього прагнення розвивати і поглиблювати українсько-угорське співробітництво у правоохоронній сфері, – зазначив Віталій Захарченко.

Надзвичайний і Повноважний Посол Угорщини в Україні Міхаль Баєр зазначив, що для обох держав можуть бути цікавими питання, пов’язані з розвитком прикордонної та транскордонної інфраструктури – створення нових контрольно-пропускних пунктів на українсько-угорському кордоні, приведення у відповідний технічний стан шляхів міждержавного сполучення, налагодження функціонування зовнішньо-інформаційної мережі про навантаження на прикордонні КПП.



Фото: МВС України

За словами угорського дипломата, також заслуговують на увагу питання спрощення візового режиму для українських громадян, полегшення умов перетинання державного кордону між Україною та Угорщиною, аби зробити цю процедуру якомога комфортнішою. Він також зазначив, що заслуговує на увагу питання щодо активізації українсько-угорської комісії з протидії організованій злочинності.

Міхаль Баєр запевнив представників МВС України у прагненні угорської сторони діяти у рамках національного та міжнародного законодавства, надаючи українській стороні всю необхідну допомогу в сфері захисту правопорядку.