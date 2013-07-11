МВС: обшуки та затримання в Миколаєві санкціоновані судом

Обшуки та затримання в Миколаєві проводяться в рамках розкриття резонансного злочину. Слідчі слідчого управління УМВС України в Миколаївській області проводять необхідні процесуальні дії, санкціоновані судом.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 11 липня, в рамках кримінального провадження по розслідуванню тяжкого злочину працівниками УМВС України в Миколаївській області здійснено санкціонований судом Центрального району обшук адміністративної будівлі, розташованої на перехресті пр. Леніну та вул. Інженерна.

«У рамках проведення процесуальних дій до його проведення були залучені міліціонери спецпідрозділу УБОЗ», - інформує УЗГ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві міліціонер напав на журналістку podrobnosti.mk.ua Наталію Барбарош, відібрав її фотоапарат і розбив телефон.

Про це УНІАН повідомила сама Барбарош.

За її словами, сьогодні будівлю по пр. Леніна, 101, у приміщенні якої розташована редакція, заблокували озброєні працівники спецпідрозділу міліції. Коли кореспондент вийшла в хол подивитися, що відбувається, на неї й напав міліціонер.

"Цей здоровань розбив мій телефон, вихопив його і шпурнув на сходи", - повідомила Наталія.

За її словами, у неї відбирали фотоапарат, що висів на шиї, викручували руку і ремінець від фотоапарата її душив.

Все це відбувалося на очах у міліціонерів і працівників з інших офісів, які розташовані в цій будівлі.

Міліція протримала журналістку більш як 2 години в холі будівлі без засобів зв'язку, не пояснюючи в чому справа.

Також, як передає кореспондент УНІАН, приблизно з 13-ї години до будівлі за адресою пр.Леніна, 101 не можна було зайти з вулиці, а у співробітників офісів і фірм, що розташовані в будівлі, відібрали телефони і утримували їх усередині будівлі.

У секторі зв'язків із громадськістю управління МВС Миколаївської області повідомили журналістам, що "в рамках кримінального провадження з розслідування скоєння вбивства співробітниками УМВС України в Миколаївській області здійснено санкціонований судом Центрального району обшук адміністративної будівлі, розташованої на перехресті пр. Леніна і вул. Інженерна".