В МВС висловлюють співчуття у зв’язку із загибеллю В.Безпалого

В МВС висловлюють співчуття у зв’язку із загибеллю оперуповноваженого Смілянського міськвідділу міліції молодшого лейтенанта міліції В‘ячеслава Безпалого.

«Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, Колегія МВС та весь особовий склад української міліції висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким В’ячеслава Безпалого.

12 липня 2013 року, на 22-му році життя, обірвався життєвий шлях оперуповноваженого Смілянського міськвідділу міліції молодшого лейтенанта міліції Безпалого В‘ячеслава Михайловича, який загинув під час виконання службових обов’язків.

В’ячеслав Михайлович Безпалий розпочинав свою службову кар’єру в правоохоронних органах інспектором патрульної служби, згодом працював помічником дільничного інспектора міліції, а з жовтня 2012 року – оперуповноваженим Смілянського міськвідділу міліції УМВС України в Черкаській області. Світла пам'ять про В’ячеслава назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав і працював разом з ним», - йдеться у тексті співчуття рідним та близьким розміщеному на сайті МВС України.

