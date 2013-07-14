Міністр МВС відвідав у лікарні працівників міліції

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відвідав госпіталізованих працівників Святошинського райуправління міліції. Міністра, в першу чергу, цікавив стан здоров’я підлеглих, а також усі обставини подій біля міліції Святошинського району Києва.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Я прийшов запитати як ви себе почуваєте та почути із перших вуст, що ж все таки сталося. Ми повинні максимально швидко та об’єктивно встановити усі обставини цих подій. Хто ці люди, котрі прийшли під стіни райуправління міліції. Це дійсно невдоволені продавці з ринку, чи це підбурювачі, котрих постійно наймають за гроші якісь політичні сили», – звернувся до підлеглих Віталій Захарченко.

За словами, очільника відомства перед українською міліцією зараз стоїть багато завдань. Ніякі політичні провокації не повинні відволікати правоохоронців від виконання основних їх функцій. Зокрема, з охорони життя, здоров’я та основних прав громадян та, звісно, розкриття злочинів.

Наостанок Міністр подякував підлеглим за службу та запевнив, що вони завжди можуть розраховувати на підтримку МВС та його особисто.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 12 липня працівники ринку, а також представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ столичної міліції і знесли огорожу навколо будівлі, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту напередодні на території ринку.

У результаті конфлікту 11 співробітників Святошинського райуправління зазнали тілесних ушкоджень, яких госпіталізували.