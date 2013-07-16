Міліція підозрює у вбивстві інкасаторів їхнього колегу

Головне управління МВС у Дніпропетровській області підозрює у вбивстві інкасаторів 15 липня їхнього колегу – 48-річного жителя Кривого Рогу Олега Калюжного. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Дніпропетровській області.

Калюжний Олег Васильович

Міліція повністю вказала ім’я інкасатора, який зник з місця злочину з майже 500 тис. грн у поширеному оголошенні про розшук зловмисника.

«Розшукується Калюжний Олег Васильович 1965 року народження, уродженець та мешканець міста Кривий Ріг, який причетний до скоєння вбивства двох інкасаторів», - йдеться в оголошенні.

Як стало відомо УНІАН від джерела у правоохоронних органах Дніпропетровщини, підозрюваний тривалий час працював у різних банківських установах, але довго ніде не затримувався. Його пошуки тривають.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 13:00 на автотрасі Кіровоград-Запоріжжя на Дніпропетровщині було знайдено інкасаторський автомобіль «із розстріляними інкасатором та водієм.

Другий озброєний інкасатор зник.

З інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн, які мали бути доставлені з відділення «Ощадбанку» в Кривому Розі до райцентру Апостолове.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Головне управління МВС у Дніпропетровській області обіцяє виплатити винагороду в сумі 10 тис. грн за інформацію про місцезнаходження вбивці двох інкасаторів. Міліція попереджає, що зловмисник при собі має два пістолета.