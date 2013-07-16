Міліція затримала підозрюваного в нападі на інкасаторів

16 липня співробітники міліції затримали громадянина, який причетний до скоєння нападу на інкасаторську машину та вбивства двох осіб.

Як повідомили в УГЗ МВС України, затримали підозрюваного о 12:00 у Зеленодольську Апостолівського району Дніпропетровської області.

Внаслідок проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, які не припинялися і вночі, введеному плану «Сирена» був затриманий розшукуваний озброєний чоловік, котрий має військову освіту та досвід служби в збройних силах, гарну фізичну форму.

Завдяки швидким діям правоохоронців під час затримання він не встиг вчинити опір. Зброя – два пістолета та гроші – вилучені, постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня на Дніпропетровщині було знайдено інкасаторський автомобіль із розстріляними інкасатором та водієм. Другий озброєний інкасатор зник. Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.