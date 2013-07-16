МВС: Фастівські міліціонери запросили мітингувальників до райвідділу
Учасники увійшли до адмінбудівлі
Керівник Фастівської міліції Віталій Овчаренко запропонував організатору акції, що проходить під стінами місцевого РВВС, пройти всередину райвідділу.
Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Київській області.
Згідно з інформацією МВС, після запрошення найактивніші учасники акції увійшли до адмінбудівлі і зупинилися біля чергової частини.
Зараз відбувається конструктивний діалог між правоохоронцями та учасниками акції, де йдеться, зокрема, про недопущення протиправних дій з боку працівників міліції, зазначає прес-служба обласного МВС.
За словами начальника міліції, подібні акції повинні проходити мирно і без порушень громадського порядку. Міліція застерігає громадян не ставати заручниками політичних провокацій.