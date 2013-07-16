Посадовець Держархбудконтролю попався на хабарі

Співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно з працівниками міліції викрили протиправну діяльність одного з керівників Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, який вимагав 20 тисяч євро хабара.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, посадовець Держархбудконтролю вимагав гроші від представника однієї з будівельних компаній Львівщини за «незастосування стосовно фірми штрафних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері містобудування. Гроші повинен був отримати посередник, у ролі якого виступав місцевий мешканець, його знайомий».

11 липня у Львові правоохоронці затримали посередника «на гарячому» під час одержання «хабара» у розмірі 170 000 гривень та 2 500 доларів США. Одразу після цього було затримано і посадовця Інспекції, - інформує прес-служба.

За матеріалами СБУ, органами міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі затримані перебувають під вартою.

Як повідомило УНІАН компетентне джерело в СБУ, посередником, якого затримали, виявився журналіст одного з телеканалів Львівщини.

