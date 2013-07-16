Українські миротворці одні з кращих у світі

Цього року Верховна Рада України своєю постановою визначили, що 15 липня в Україні відзначатиметься День українських миротворців.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у миротворчих місіях ООН уже не один десяток років беруть участь представники багатьох країн, у тому числі й України. Миротворці забезпечують підтримку миру та стабільності у світі. Захищати мир та спокій на чужих землях довіряють лише справжнім фахівцям своєї справи. Адже саме від наших колег та їх професіоналізму залежить не просто належний рівень громадського порядку в країні, а й досить часто й людські життя.

Підготовка миротворців в Україні почалась ще з 1994 року. З того часу вони несли службу більш ніж у 15 країнах світу, серед яких Косово, Конго, Кот-Д’Івуар, Судан, Східний Тимор, Ліберія та інші.

За період участі МВС України у міжнародній миротворчій діяльності у миротворчих операціях ООН на території 18 країн взяли участь близько 3 тисяч працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ. Нині миротворчу службу під егідою ООН у 6 країнах несуть майже 80 представників МВС України.

На сьогодні участь України в міжнародній діяльності з підтримання миру і безпеки - одне з пріоритетних напрямків зовнішньополітичної діяльності нашої держави, що було чітко визначено Президентом України під час його візиту до м. Нью-Йорк для участі в 67-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Участь МВС України в міжнародних миротворчих операціях сприяє набуттю передового поліцейського досвіду й досвіду роботи в умовах багатонаціонального середовища, діяльності із захисту прав і свобод людини, а також підвищенню професійного та фахового рівня особового складу.

«Незважаючи на складні умови та ризик українські миротворці з честю та гідністю виконують свою благородну місію носіїв миру у гарячих точках планети, тим самим сприяють зміцненню міжнародного авторитету України на політичній арені світу», – йдеться у повідомленні МВС.



Фото: МВС України

Керівництво Місій і Секретаріатів ООН, ЄС та ОБСЄ неодноразово відзначали високий професіоналізм, підготовка та сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків працівників міліції України. Значна частина українських миротворців обіймали керівні посади в місіях та реалізували набутий досвід в Україні.