Суд відпустив під заставу службовця-хабарника

В Одеській області на хабарі затримали начальника міжрайонного відділу ДВС Головного управління юстиції одного з районів регіону.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, службовець вимагав 4 тис. грн від керівника юридичної фірми за припинення розшуку майна боржника та передачу на відповідальне зберігання автобуса «Еталон», який на праві приватної власності належить приватному підприємцю, а також за видачу Акту опису та арешту майна і постанови про припинення розшуку майна боржника.

Під час проведення огляду місця події у службовця вилучено грошові кошти в сумі 4 000 грн, які були отримані ним у якості хабара.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному оголошено про підозру та судом обрано запобіжний засіб у вигляді застави, що склала 20 мінімальних заробітних плат, тобто 22 940 грн.