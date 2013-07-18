У Тернополі позашляховик збив вагітну жінку

Правоохоронці розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі, під час якої джип переїхав вагітну жінку. Про ДТП в чергову частину Тернопільського міського відділу УМВС України в Тернопільській області повідомив свідок наїзду.

Слідчими було встановлено, що поблизу центрального ринку водій автомобіля Mitsubishi Outlender скоїв наїзд та подальший переїзд вагітної жінки на проїжджій частині дороги.

Внаслідок пригоди постраждалу, мешканку одного з сіл Тернопільського району, каретою швидкої допомоги доставлено в реанімаційне відділення Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні швидкої допомоги, де після огляду виявлено ознаки травм органів черевної порожнини.

Водієм виявився 59-річний посадовець одного з тернопільських вищих навчальних закладів.

Відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно водія відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі жінка перебуває у тяжкому стані, лікарі борються за її життя.