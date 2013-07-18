Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко обіцяє не притягувати до відповідальності учасників акції протесту у Врадіївці Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції після зустрічі із представниками учасників акції протесту, що проходила сьогодні біля будівлі МВС.

Міністр зазначив, що під час зустрічі, на якій були присутні троє жителів Врадіївки, вони, зокрема, висловили своє бачення ситуації.

“Вони попросили мене, щоб я зробив все, щоб людей, які емоційно висловлювались і емоційно діяли відносно працівників міліції, відносно нападу на райвідділ, щоб я, як міністр, зробив все, щоб їх не притягували до відповідальності. Я таку обіцянку їм дав, сказав, що я, як міністр, буду робити все, щоб цих людей не притягували до відповідальності”, - сказав Захарченко.

В той же час він зазначив, що з приводу нападу на райвідділ міліції у Врадіївці треба зробити юридичні висновки.

Міністр також додав, що під час зустрічі громадяни повідомили, що впродовж більше 10 років у цьому селищі відбувались певні протизаконні дії.



Фото: МВС України

Як повідомляв УНІАН, у Врадіївці після жорстокого побиття і зґвалтування міліціонерами місцевої мешканки розгнівані люди розгромили райвідділ міліції.