На Луганщині виявили унікальну нелегальну копанку. Фото

Правоохоронці виявили факт незаконного видобутку вугілля закритим способом у Лутугинському районі Луганської області.

«Незаконний видобуток вугілля проводилася в трьох кілометрах від села Ключове Лутугинського району. Організатором цієї нелегальної копанки виявився житель Лутугинського району 1969 р.н. Для маскування він придумав хитру систему. Так звані «нори» - проходи до пластів «чорного золота» вириті були не з котловану, як це роблять практично всі нелегали, а зі звичайного рову», - розповідає заступник начальника УДСБЕЗ підполковник міліції Звездин Ігор.

У результаті проведеної роботи оперативники вилучили 10 автомобілів марок «Москвич» і «Жигулі», 2 компресори, генератор, 8 лебідок і 40 тонн вугільної маси. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за статтею 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр».



Фото: МВС України

Всього ж з початку 2013 року, співробітниками міліції відкрито 295 кримінальних проваджень за фактами незаконного видобутку кам'яного вугілля, з яких 284 - за ст. 240 КК України, 2 - за ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем», 9 - за ст. 197-1 КК України «Самовільне зайняття земельної ділянки».

Цього року до суду направлено 52 кримінальних провадження за ст. 240 Кримінального кодексу, повідомлено про підозру 43 особам.

Всього з місць незаконного видобутку корисних копалин вилучено: 83 одиниці кар'єрної техніки (68 екскаваторів, 15 бульдозерів), 70 вантажних автомобілів, 274 лебідки, 95 компресорів, 49 ресиверів, 23 генератора, 21 навантажувач і 16697 тонн вугільної маси.