П'яний чоловік влаштував стрілянину по колишній коханій

У селищі Чорноморське близько 18:00 надійшло повідомлення на «102», про те, що невідомий на місцевій автостанції відкрив стрілянину, імовірно з пневматичного пістолета, по виїжджаючому автомобілю таксі.

Як повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, правоохоронці прибули на місце виклику, де до них звернулися місцеві таксисти і вказали на пасажира автобуса, який від'їжджав з автостанції до Євпаторії.

За словами водіїв, вони стали свідками жахливої ситуації, коли п'яний чоловік у всіх на очах завзято вмовляв свою колишню дівчину повернутися до нього, а коли вона навідріз відмовилася, став їй погрожувати, розмахуючи, як їм здалося, пневматичним пістолетом. Вирвавшись з обіймів грубіяна, дівчина швидко сіла у таксі і поїхала. Коли ж автомобіль від'їжджав від автостанції, екс-бойфренд почав стріляти по ньому, але, на щастя, промахнувся.

«Підоспілий вчасно наряд ДСО у складі прапорщика міліції Дмитра Моргунова і старшини міліції Павла Починского затримав відправлення автобуса і «вільного стрілка», який намагався втекти з місця події», - розповів начальник УДСО при ГУМВС України в АР Крим полковник міліції Олег Гронь.

Під кріслом, де сидів зловмисник, міліціонери знайшли предмет, схожий на пневматичний пістолет, який той «забув», виходячи з автобуса, залишивши собі тільки кобуру.

На місце події була викликана слідчо-оперативна група Чорноморського районного відділу міліції. Горе-стрілка, яким виявився 32-річний житель Євпаторії, який приїхав до Чорноморського з'ясувати стосунки зі своєю колишньою співмешканкою, доставили в чергову частину міліції для проведення слідчих дій.

На даний час за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (загроза вбивством).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 2 років.