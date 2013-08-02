У Маріуполі припинили діяльність цілої мережі гральних залів

Група у складі восьми осіб налагодила роботу мережі гральних залів у трьох районах Маріуполя. Кожен з учасників виконував свої, чітко визначені функції. Директор координував діяльність підпільної фірми, його заступник займався аудитом, касири обслуговували клієнтів, а інкасатори збирали виручку.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Даний факт незаконної організації та ведення грального бізнесу на території портового міста задокументували працівники маріупольського УБОЗу.

У Маріуполі діяло три незаконних гральних зали, вхід до яких відкривався тільки після попереднього телефонного дзвінка з обов'язковим зазначенням пароля.

Як зазначено в повідомленні, у приміщеннях дотримувалися заздалегідь обумовлених заходів конспірації. Заклади працювали в цілодобовому режимі та були обладнані засобами відеоспостереження. Кожному клієнту пропонувалося спробувати фортуну на ігрових автоматах різноманітної модифікації.

Затримання фігурантів та слідчі дії проходили одночасно на всіх об'єктах. У ході обшуків були виявлені працюючі автомати та електронні рулетки. Загалом було вилучено понад 270 одиниць грального обладнання, близько 170 тисяч гривень, отриманих від здійснення незаконної діяльності та чорнові записи, які в черговий раз підтвердили успішність підпільного бізнесу.

Щоденна виручка однієї ігрової точки досягала 5 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 КК України (заняття гральним бізнесом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу розміром до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.