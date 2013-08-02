У Львові викрили підпільний покерний клуб

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю у приміщенні розважального комплексу Львова припинили функціонування покерного клубу, в якому всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в України» надавались послуги азартного характеру та виплачувалась грошова винагорода.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Клуб, що працював у закритому режимі, допуск в середину здійснювався лише для постійних відвідувачів або ж за їх рекомендаціями. Крім того було встановлено систему відеоспостереження.

У двох ігрових залах вилучено покерні столи, гральні фішки, комп’ютерну техніку із інстальованим спеціальним програмним забезпеченням. Вилучено й більше двадцяти тисяч гривень та вісім сотень доларів, отриманих від протиправної діяльності закладу.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину передбаченого ст. 203 зн.2 КК України за заняття гральним бізнесом, триває. Організатору діяльності клубу судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 91 тисяча гривень», - розповів Руслан Галаз, начальник УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області.

Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 10 тисяч до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання, тобто від 5,7 до 28,6 млн грн.