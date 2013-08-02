Заступник Міністра МВС провів прийом громадян на Вінниччині

Заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк відвідав Вінниччину. Представник МВС зустрівся з керівним складом обласної міліції, представниками мас-медіа та здійснив особистий прийом громадян.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час зустрічі з керівництвом міліції Вінниччини Віктор Ратушняк довів основні вимоги Міністерства внутрішніх справ та наголосив на пріоритетних напрямках роботи відомства в цілому, та вінницьких правоохоронців зокрема.

„Останнім часом громадяни держави скаржаться на неналежне виконання працівниками міліції своїх службових обов’язків, а інформація, що надходить до Міністерства з обласних управлінь, не завжди достовірна. Аби дізнатися з перших вуст думку щодо якості виконання службових обов’язків працівниками міліції та роботи органів внутрішніх справ в цілому, Міністром внутрішніх справ були ініційовані виїзні прийоми громадян”, - зазначається у повідомленні.

- Лише під час прямого діалогу з громадянами, коли ніхто не маніпулює людиною та її думкою, можна дізнатися реальну оцінку діяльності органів внутрішніх справ у регіонах, - зазначив Віктор Ратушняк. – З правоохоронцями-правопорушниками ніхто миритися не буде, їх буде покарано, а ланцюг кругової поруки – зруйновано. Чесність, порядність, надійність, професіоналізм – ось які риси мають бути у міліціонера, якого держава уповноважила працювати для людей.

Віктор Ратушняк також зазначив, що „минулі стереотипи, палична система оцінки роботи міліції, маніпулювання статистикою відійшли у минуле. Основна вимога до міліціонера – захист громадян, надання їм необхідної допомоги, поради, а не навпаки, у гонитві за цифровими показниками забути про якість виконання свого головного завдання”.

Після зустрічі з керівниками служб та підрозділів в приміщенні обласного управління міліції Вінниччини Віктор Ратушняк провів особистий прийом громадян. До представника Міністерства звернулися зі скаргами та проблемами понад 30 вінничан.

Здебільшого люди скаржилися на затягування кримінальних проваджень слідчими, неналежне виконання службових обов’язків, на бездіяльність працівників міліції, а також на окремі рішення прокуратури та судів.

За допомогою у вирішенні наболілого питання звернулася група людей, які стали жертвами злочинних дій керівників однієї з кредитних спілок, що діяла на території міста Вінниці. Постраждалі, що залишилися без грошей, просили заступника Міністра посприяти у прискоренні розслідування кримінального провадження кваліфікованою групою слідчих та спеціалістами у сфері боротьби з економічними злочинами. Тепер дане кримінальне провадження буде контролюватись Міністерством внутрішніх справ, а також вінницьким слідчим буде надана необхідна допомога від колег з Міністерства.

Прийшла на прийом до заступника Міністра місцева жителька Людмила Масенко, яка вимагає повторного розгляду справи про побиття її чоловіка. За її словами, у минулому році його на вулиці міста побили восьмеро невідомих нападників. Кримінальне провадження було закрите, оскільки згідно висновку експерта, її чоловік впав сам. Після отриманих тілесних ушкоджень потерпілий вдруге вчився їсти, ходити, розмовляти. Жінка вимагала, щоб кривдники її чоловіка були покарані тому за допомогою змушена була звернутися до заступника Міністра.

„Сімнадцять років поспіль справедливості шукає вінничанка Лариса Суслікова. На вулиці міста двоє невідомих чоловіків завдали смертельні ножові поранення її 22-річному сину. Вбита горем жінка розповідає, що розслідування справи було завершено, а кривдники її сина залишилися непокараними”, - інформує УЗГ.

Віктор Ратушняк, після проведеного прийому громадян, пообіцяв надати дієву допомогу.