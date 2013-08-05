Син під час сварки убив матір-пенсіонерку

У Львові в результаті проведення слідчих дій затримали 57-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що затриманий 2 серпня у квартирі за місцем проживання під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй матері, пенсіонерці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Чоловіку загрожує від 3 до 5 років ув’язнення.