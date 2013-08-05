Сімейне свято на Волині закінчилося вбивством

На Волині під час сварки син убив батька. Конфлікти у цій сім’ї через алкоголь траплялися часто.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, сім’я святкувала 40 років спільного життя. Звичайно прийшли у гості сини зі своїми дружинами та дітьми. Розпочалося застілля. Згодом усі вийшли на подвір’я, в будинку залишилися лише батьки. Через деякий час повернувся 32-річний син. Між ними розпочалася сварка. Раптом 63-річний господар схопив ніж. У цей момент прибігла мати та вибила віником небезпечний предмет із руки чоловіка. Згодом батько узяв інший ніж, який знайшов на кухні, і штурханина з продовжилася. У результаті чоловік порізав синові обличчя, а той завдав ножове поранення у грудну батьку. Невдовзі потерпілий помер.

«Сімейні сварки у цій родині траплялися мало не щодня. Потерпілий навіть отримав судимість за те, що в минулому наніс ножове поранення старшому синові. Сьогодні 32-річний чоловік затриманий та знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. У своє виправдання говорить, що вбивати батька не хотів. Однак у ході слідства буде з’ясовано всі обставини скоєння даного правопорушення», – зазначив старший слідчий Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області Микола Бутейко.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.