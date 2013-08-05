На Донеччині таксист із спільниками вбив двох юнаків-пасажирів

У Донецькій області затримано підозрюваних у вбивстві двох жителів міста Горлівки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до Ясинуватського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від чоловіка, який повідомив, що у лісопосадці він знайшов тіла двох людей. Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, виявила у вказаному місці тіла двох молодиків із слідами насильницької смерті.

- Нам знадобилася доба, щоб встановити їх особи, - розповідає в.о. начальника Ясинуватського МВ Юрій Шост. - Загиблі виявилися горлівчанами, 22 і 23 років. Звичайні хлопці, у поле зору міліції ніколи не потрапляли. Протягом декількох днів ми опитали понад 200 людей, відпрацювали в окрузі усі села і поля з метою встановлення яких-небудь речових доказів, які допоможуть розкрити злочин. Отримана оперативна інформація дозволила вийти на двох підозрюваних і затримати їх. А наступного дня було затримано головну особу, яка і організувала напад на загиблих. Здогадуючись, що слід може привести до нього, чоловік ховався у свого знайомого, проте це йому не допомогло.

Під час проведення слідчих дій із затриманими, яким 35, 29, 25 років, було встановлено, що цей злочин скоєний з користі. Кожен з них вже має судимість, наприклад, організатор, котрий працює таксистом, відсидів семирічний строк за здійснення розбійного нападу. Того вечора його машину зупинили двоє молодих горлівчан, які попросили відвезти їх на Азовське узбережжя, заплативши за дорогу 600 гривень. Побачивши у них в руках, окрім названої суми ще гроші, водій, поряд з яким на передньому пасажирському сидінні сидів його приятель, подзвонив третьому другу і запропонував прийняти " участь в справі". Цього "пасажира" машина підібрала при виїзді з Горлівки, він сів ззаду поряд з хлопцями. Останні нічого не запідозрили, оскільки атмосфера в салоні була мирна, не насторожилися вони й тоді, коли автомобіль повернув убік с. Верхнєторецьке і зупинився біля лісопосадки. Трьом агресивно налаштованим чоловікам розправитися з двома молодиками було не складно, до того ж, в хід пішов молоток, який водій дістав з багажника.

За словами Юрія Шоста, на питання - навіщо вбивали, якщо потрібні були тільки гроші? - основний підозрюваний відповів, що коли після першого удару молотком один парубок впав і затихнув, він подумав, що той вже мертвий, але про всяк випадок вирішили його добити. А другого убили, щоб не залишати свідка.

Здобич душогубів була невелика - сумка, мобільний телефон і 2.5 тисяч гривень, які вони витратили того ж вечора.

Їм оголошено про підозру в здійсненні розбійного нападу і вбивства за попередньою змовою двох осіб з корисливих мотивів (ст. 187 ч. 4 і пп. 1,6,12, ч. 2 ст. 115 КК України), за що зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.