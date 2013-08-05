У центрі Севастополя дві киянки організували бордель

У Севастополі правоохоронці виявили та задокументували злочинну діяльність двох киянок, які на квартирі, що зняли для тимчасового проживання, відкрили бордель. Про це УНІАН повідомили у відділі звуків із громадськістю МВС України.

Співробітниками міліції була отримана інформація про те, що на початку липня в центрі міста під виглядом надання масажних послуг відкрився «салон з надання інтимних послуг», - розповів начальник сектора боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності, майор міліції Геннадій Лебедюк.

У ході перевірки цієї інформації було встановлено, що 23- та 26-річні мешканки Києва, приїхали до Севастополя та вирішили відкрити свій бізнес. Щоб залучити клієнтів, заповзятливі дівчата в соціальній мережі Інтернет розмістили оголошення про надання масажних послуг чоловікам. Квартиру орендували в центрі міста, в якій жили, і надавали послуги інтимного характеру.

Зважаючи на те, що послугами «жриць любові» стали користуватися цілодобово не тільки гості, але і жителі Севастополя, господиням довелося залучити до «бізнесу» і одну місцеву 23-річну дівчину. З її слів, їй неодноразово телефонували і вона приїжджала для надання послуг, але зовсім не масажу. Дівчина не нехтувала «роботою», оскільки зізналася, що це єдиний її дохід.

Співробітниками слідчого управління УМВС України в м. Севастополі щодо киянок відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Жінкам загрожує від 4 до 7 років ув’язнення.

Щодо місцевої «жриці кохання», то стосовно неї було складено адміністративний протокол.