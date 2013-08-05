Топ-5 найбільших хабарів в Україні

Найбільша сума хабара, задокументована правоохоронцями з початку року в Україні, склала 2,5 млн грн.

В отриманні хабара у сумі 2,5 млн грн підозрюється начальник відділу Державного земельного кадастру Приморського району Запорізької області, депутат Приморської міської ради. У березні директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю звернувся до цього депутата з приводу передачі йому в суборенду земельної ділянки, розташованої на узбережжі Азовського моря в Приморську. Під час розмови з підприємцем, за вирішення цього питання начальник відділу «попросив» 2,5 млн грн.

Цього року було відкрито кримінальне провадження стосовно засновника товариства з обмеженою відповідальністю – депутата однієї з сільрад на Львівщині, який вимагав $271 тис. (більше 2,2 млн грн) хабара. Гроші він вимагав від мешканця Городоцького району, приватного підприємця, нібито для подальшої передачі службовим особам відділу районного держземагенства і вказаної селищної ради за вирішення питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 6 га. Хабарника затримали під час отримання частини хабара в сумі 800 тис. грн.

Водночас 2,2 млн грн за сприяння у викупі земельної ділянки під ливарний завод, а також за створення переваг під час проведення аукціону зі зниженням вартості землі і зменшенням у два рази інвестиційного вкладу в бюджет міста, вимагала від бізнесменів група чиновників на чолі з мером одного з районних центрів Львівської області. Мера міста, його заступника, працівника міськради і керівника аукціонного центру затримали під час отримання хабара на суму 1 млн грн.

У свою чергу депутат однієї з міськрад Запорізької області вимагав від запорізького підприємця 1,5 млн грн за початок процедури передачі комерсантові земельної ділянки на узбережжі Азовського моря, де останній збирався відкрити готельно-розважальний комплекс.

А голову однієї із сільських рад Сторожинецького району Чернівецької області затримали після одержання хабара у сумі $130 тис., що складає більше 1 млн грн. Чиновник вимагав і отримав кошти від громадянина за надання в оренду ставка на 49 років.

Найбільша сума хабара, яку задокументували правоохоронці минулого року в Україні, склала $11 млн. Один із директорів Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України та його підлеглий упродовж листопада 2011 року-березня 2012 року вимагали від представника приватного товариства $11 млн. Саме за таку ціну вони пропонували активно сприяти «у проходженні процедури підготовки та безпосереднього підписання договору оренди державного майна – цілісного майнового комплексу площею 2 тис. 290 квадратних метрів, що розташований у м. Києві».

Тиждень.ua