У Житомирі відзначили працівників ДСО

У Житомирі на території полігону Національної академії внутрішніх справ України представники Незалежної асоціації банків України відзначили працівників Управління Державної служби охорони при УМВС України в Житомирській області за проявлені високий професіоналізм, мужність і оперативність під час затримання злодія.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла співробітник Сектору громадських зв"язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук.

За її словами, у середині червня у Малині на Житомирщині, бійцями групи затримання Державної служби охорони при УМВС було затримано чоловіка, підозрюваного у зламуванні двох банківських терміналів, розташованих у приміщенні одного з магазинів, і викраденні з них грошових коштів.

Отримавши повідомлення про спрацювання сигналізації, бійці чергового наряду прибули на місце події вже за декілька хвилин.

Коли вони під’їжджали до магазину, у світлі фар побачили престижний автомобіль, що різко стартував від закладу. Працівники міліції вирішили відразу його затримувати. Наздогнали, заблокували та попросили водія надати документи.

Дістаючи посвідчення з кишені, водій випадково впустив запаковану пачку з грошима. Як з’ясувалось, 38-річний чоловік є киянином, однак вмотивовано пояснити своє перебування о 2 годині ночі в Малині не зміг.У ході візуального огляду автомобіля у його салоні міліціонери побачили слюсарний інструмент, гідравлічні ножиці для різки металу та інше.

За таких обставин на місце події була викликана слідчо-оперативна група Малинського міськвідділу, працівники якої зафіксували пошкодження вхідних дверей, проникнення до магазину та крадіжку грошей з банкоматів. Серед іншого під час ретельного огляду автомобіля з нього було вилучено 3 рюкзаки, в яких знаходились чорні маски з прорізами, рукавички, слюсарні набори, кувалда, кусачки по металу різного розміру, радіостанції, ломи, фомки та інше. А ще майже 100 тисяч гривень.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, відкритого днями за фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення.

Працівникам УДСО при УМВС Житомирщини від імені Незалежної асоціації банків України урочисто висловлено подяку за сумлінне виконання професійних обов’язків, а правоохоронців, які безпосередньо брали участь у затриманні зловмисника Тому трьох міліціонерів - Олександра Фещенка, Сергія Раця та Олександр Дрозда – нагороджено грошовими преміями.