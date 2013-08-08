Правоохоронці вдягнули на екс-ректора Мельника спецбраслет

Увечері 7 серпня правоохоронці приїхали у будинок сестри ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, де він перебуває під домашнім арештом, і вдягнули на нього електронний засіб стеження.

Про це повідомляє сайт громади Приірпіння.

“Міліція Київської області виконала доручення слідчого та застосувала електронний засіб стеження до арештанта. Це вперше в Київський обасті ми використали такий пристрій. Громадянину Мельнику роз’яснили права і правила користування,” – повідомив речник Головного управління МВС України у Київській області Микола Жукович.

Браслет одягнули Мельнику на руку близько 10 вечора у цьому будинку.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.

За інформацією захисту, слідчі готували подання, у якому йшлося про те, щоб під час застосування запобіжного заходу на Мельника обтягнули спецбраслет, який відстежує місце його перебування.