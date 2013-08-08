ДАІшника, який спричинив ДТП, звільнили з роботи

Наказом головного міліціонера Миколаївщини, начальника ДАІ Арбузинського району, який керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, звільнено з органів внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За попередніми даними, аварія сталася внаслідок невиконання водієм автомобіля ВАЗ-2170 вимоги дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу».

Як зазначено в повідомленні, за словами, водія «Део Ланос», на час скоєння дорожньо-транспортної пригоди за кермом ВАЗ-2170 перебував співробітник ДАІ. Жінка правоохоронця спростовувала дану інформацію та запевняла, що саме вона керувала транспортним засобом.

Матеріали, зібрані за фактом ДТП, надані до прокуратури.

УМВС України в Миколаївській області проведено службове розслідування та встановлено, що водій, співробітник Державтоінспекції, який знаходився на час скоєння аварії поза службою в цивільному одязі, керував транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

Начальник гарнізону міліції надав принципову оцінку діям як самого порушника, так і працівників міліції, які за своїми функціональними обов’язками повинні здійснювати постійний контроль за діями підлеглого особового складу як на службі, так і в побуті.

Окрым цього, керівний склад Арбузинського РВ УМВС, УДАІ УМВС й куратора райвідділу від апарату УМВС притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Проводиться перевірка ситуації, яка склалася у всіх підрозділах Державтоінспекції області та заплановано проведення позачергової переатестації особового складу служби.

Нагадаємо, ДТП за участі співробітника ДАІ сталася на території Арбузинського району Миколаївської області 7 серпня.