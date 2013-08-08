У Харкові міліціонери врятували життя журналістці „Комсомолки”

У Харкові невідомий чоловік намагався увірватися в помешкання журналістки газети „Комсомольськая правда”, перешкодили можливому нападу на журналістку співробітники міліції, які оперативно прибули на виклик.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України, завдяки оперативному реагуванню правоохоронців вже за п’ять хвилин після виклику наряду зловмисника було затримано.

Як зазначається у повідомленні, до чергової частини Комінтернівського райвідділу міліції зателефонувала перелякана дівчина. Вона благала правоохоронців про термінову допомогу. За її словами, невідомий чоловік намагається увірватися до її квартири.

Черговий наряд міліції був за вказаною адресою вже через декілька хвилин. Інспектор чергової частини майор міліції Руслан Баштовий миттю опинився біля дверей вказаної квартири. Він побачив, як по них з усієї сили молотить кулаками якійсь неохайного вигляду чоловік. Правоохоронець, не вагаючись, відтягнув його від квартири та одягнув на нього наручники.

Як з’ясувалося згодом, вдень Ірина Зозуля перебувала вдома, займаючись звичайними домашніми справами. Раптом дівчина почула, що в замку її вхідних дверей хтось копирсається. Вона подивилася у дверне вічко та побачила невідомого чолов’ягу, який тримав у руках незрозумілий блискучий предмет.

Вона попросила незваного гостя відійти від дверей, але той на її зауваження ніяк не відреагував та продовжував свою справу. Дівчина вирішила не зволікати та звернулася по допомогу до міліції.

– Наряд приїхав дуже швидко, майже через 5 хвилин після мого дзвінка до оператора «102», - розповіла харківська журналістка. – На той момент чолов’яга вже зносив з петель мої вхідні двері. Я навіть і не знала що думати, але пам’ятаю, що мене охопив моторошний жах. Я дуже вдячна нашим харківськім міліціонерам за те, що вони врятували моє життя!

«Відтепер і довіку даю обіцянку любити і поважати харківську міліцію», – написала згодом Ірина Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі.

Доречі, за як згодом встановили працівники міліції, нападником виявився чоловік, не зовсім здоровий на розум. Він пояснив правоохоронцям, що загубився та шукав свою квартиру. Чолов’яга чомусь вирішив, що прийшов додому, але двері ніяк не хотіли відчинятися…

"Втім, цей факт вже не мав значення, бо харківські правоохоронці професійно зробили свою справу та відвернули загрозу життю та здоров’ю журналістки”, - зазначається у повідомленні.