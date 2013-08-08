МВС відзвітувало про перші результати прийомів громадян

Про перші результати проведених прийомів громадян представниками МВС у регіонах, про результати операції «Візит», нововведення в роботі ДАІ розповів заступник Міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк у Кабінеті Міністрів України під час відеоконференції на тему: «Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, у відеоконференції також взяли участь заступник начальника Департаменту громадської безпеки – начальник управління дільничних інспекторів міліції МВС України Аркадій Запорожцев, головний інспектор реєстраційно-екзаменаційного відділу Департаменту ДАІ МВС України, начальник управління зв’язків із громадськістю правоохоронного відомства Сергій Бурлаков, представники правоохоронних органів, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.

Заступник Міністра, виступаючи перед учасниками відеоконференції з Одеської, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей, зазначив, що перед міліцією нині стоїть досить багато серйозних завдань. Серед них: боротьба з організованою злочинністю, зі злочинами в сфері економіки, незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми, вчинення злочинів у кіберпросторі та, звісно, охорона життя, здоров`я, майна громадян і багато інших.

Віктор Ратушняк зауважив, що щоденно до органів внутрішніх справ України надходить приблизно 15 тисяч повідомлень та звернень громадян, із них близько 5 тисяч – із ознаками кримінальних правопорушень. Звісно це величезне навантаження на міліцію, проте це свідчить, що люди все ж таки довіряють правоохоронцям та йдуть зі своїми бідами саме до них. - Щоб стати ближче, зрозуміти, що саме хвилює громадян, аби убезпечити їх від протиправних посягань, вивчити ситуацію, яка склалася на всій території держави, а також зрозуміти на роботу яких підрозділів потрібно звернути особливу увагу, Міністр прийняв рішення провести в усіх регіонах нашої держави прийоми громадян. Це стосується, особливо, тих районів, які знаходяться на великій відстані від обласних центрів, - довів до учасників заступник Міністра.

На сьогоднішній день прийом громадян проведено вже у 20 регіонах. Представники МВС вислухали 762 громадянина, від яких отримали 678 письмових звернень, за усними надали ґрунтовні роз’яснення. У більшості випадків у зверненнях йшлося про розслідування кримінальних проваджень, соціальні питання. Лише 37 заявників із майже 800 скаржилися на неправомірні, на їх думку, дії працівників міліції, але лунали й подяки - майже пів сотні чоловік прийшли на прийом подякувати за роботу міліції. - Такі заходи ще тривають і, на мою думку, є дуже дієвими, - наголосив Віктор Ратушняк.

Не оминув заступник керівника правоохоронного відомства і питання забезпечення охорони громадського порядку під час масових заходів, яке є важливою складовою роботи міліції. Він звернув увагу учасників відеоконференції на те, що згідно статистики кількість масових заходів, що проводяться на території України значно збільшилась. І на підтвердження своїх слів навів переконливі цифри. Так, у 2003 році відбулося 66 тис. масових заходів у яких взяли участь майже 46 млн. осіб, а у минулому році їх кількість збільшилася майже до 236 тис. за участю практично 95 млн. осіб.



Віктор Ратушняк/Фото: МВС України

Віктор Ратушняк зазначив, що лише за перше півріччя 2013 року в Україні відбулося вже 116 тис. масових заходів, в яких взяли участь майже 47 млн. осіб. Під час їх проведення охорону громадського порядку забезпечували майже 446,5 тис. працівників міліції. - За цей період стосовно 78 правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 185-1 КУпАП, 31 особу судами притягнуто до адміністративної відповідальності. Часто учасники акцій вдаються до протиправних дій, порушуючи права і свободи інших людей, - зауважив представник правоохоронного відомства. Водночас він підкреслив, що однією з основних проблем у забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, є відсутність нормального законодавчого врегулювання порядку їх проведення. На відміну від законодавства більшості європейських країн, окрім ст. 39 Конституції України немає жодного відповідного законодавчого акту.

- Наші фахівці приймають участь в опрацюванні з народними депутатами України проекту закону України «Про свободу мирних зібрань», який 4 липня зареєстрований у Верховній Раді України. До тексту цього законопроекту ми намагаємось внести деякі принципові моменти, важливі для нашої роботи щодо забезпечення охорони громадського порядку, - наголосив Віктор Ратушняк.

- Крім того МВС розробило Методичні рекомендації (алгоритми дій) під час проведення масових заходів, футболів, виборів, тощо. Міністром затверджено рішення колегії МВС, в якому визначені конкретні заходи, спрямовані на покращення діяльності ОВС із забезпечення правопорядку під час масових заходів, - додав заступник Міністра.

Водночас заступник керівника правоохоронного відомства зазначив, що одним із тих, хто працює найбільше з громадянами є дільничний інспектор міліції. - Дивлячись на нього, пересічний громадянин робить висновок про те, як держава захищає добробут громадян, їхню особисту безпеку, безпеку їх рідних від криміналу взагалі. В сільській місцевості дільничний інспектор міліції – це практично єдиний представник міліції та й влади загалом, - зауважив заступник керівника відомства. - Люди мають знати свого дільничного. Так само як і він повинен бути в курсі подій на дільниці, знати людей, вчасно надавати їм правову допомогу, - додав він.

З початку року на території України 3 місяці тривала операція «Візит». Дільничні відвідували громадян, які проживають на території їх обслуговування, вручали їм візитні картки з усіма контактними даними дільничного, в тому числі номер мобільного телефону. Широко використовується й інший вид інформування – вулична реклама: на бігбордах і сітілайтах, розміщення в приміщеннях органів місцевого самоврядування інформаційних стендів з інформацією про дільничних. Крім того, інформація про дільничних розміщена на усіх сайтах обласних підрозділів та на центральній сторінці сайту МВС у рубриці «Ваш дільничний».

Зокрема, Віктор Ратушняк зазначив, що під час «Візиту» дільничні інспектори міліції відвідали понад 14 млн. помешкань громадян, у тому числі в сільській місцевості – більше 6 млн. Громадянам вручені понад 16 мільйонів візиток та майже 11 мільйонів пам`яток профілактичного характеру. За місцем проживання відвідані майже 3,5 млн. пенсіонерів та осіб похилого віку. За час проведення заходів встановлено понад 11 тис. осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, затримано 446 осіб, які перебували в розшуку. Перевірено 346 тис. осіб, які перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ.

- Ще одне нововведення у нашій роботі - геоінформаційна система «Дільничні інспектори міліції», яка зараз проходить тестування. Вона дасть змогу кожному громадянину через мережу Інтернет мати необхідну та оновлену інформацію про дільничного на всій території України, повідомити йому про вчинені правопорушення, отримати важливі повідомлення від міліції, що обслуговує окрему територію, в тому числі про криміногенну обстановку, - поінформував учасників конференції заступник Міністра.

Він зупинився і на діяльності МВС у сфері безпеки дорожнього руху, а саме наголосив на стабілізації аварійності та зниженні тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, високу ефективність показали результати експериментального використання автоматичних комплексів «Гарпун», що забезпечують фіксацію перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, передачу цієї інформації на віддалений стаціонарний пост ДПС або мобільний наряд ДАІ для подальшої зупинки порушника та відповідного реагування.

- Принципова позиція Міністерства при проведенні весняного комісійного огляду доріг дозволила підвищити якість вулично-дорожньої мережі. У результаті проведених перевірок керівникам дорожніх організацій й комунальних підприємств було видано 1358 приписів на усунення недоліків та 949 вимог на вдосконалення організації дорожнього руху. Стосовно відповідальних посадових осіб підприємств, установ та організацій за наявні недоліки в утриманні вулично-дорожньої мережі було складено 1215 адміністративних протоколів, - зазначив заступник Міністра.

Представник Департаменту ДАІ В’ячеслав Шмельов наголосив на тому, що проведені заходи на пасажирському автомобільному транспорті дозволили на 22 % зменшити кількість загиблих в автопригодах, скоєних з вини водіїв автобусів. Тільки під час проведення в червні операції „Автобус-2013” було оглянуто 88,2 тисячі автобусів, з яких 6,7 тисяч виявилися технічно несправними.

Водночас він зазначив, що станом на 6 серпня в Україні зареєстровано 16 тис. автопригод із постраждалими, що на 1,6 % менше, відносно аналогічного періоду минулого року, у яких 2 246 учасників дорожнього руху загинуло, у 2012 році – 2704.

Наостанок заступник Міністра згадав про запроваджені європейські стандарти на дорожні знаки та розмітку, а також вагоме досягнення – запровадження механізму автоматичного зарахування сплачених штрафів у сфері безпеки дорожнього руху без пред’явлення квитанцій до підрозділу ДАІ.

Закінчивши доповіді, учасники конференції з областей мали змогу поставити всі питання, які турбують не лише їх самих, але й громадян їхніх регіонів. Питань було чимало. Серед них: питання стосовно роботи працівників ДАІ, кадрові, питання переатестації працівників міліції та реформування у МВС, наставництва для випускників правоохоронних вишів, нестача співробітників патрульно-постової служби міліції тощо.