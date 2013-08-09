ДАІ просить водіїв не залишати транспорт біля НСК «Олімпійський»

Столична Державтоінспекція закликає водіїв не залишати транспорт з порушенням правил поблизу НСК «Олімпійський», де 11 серпня відбудеться футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Чорноморець» (Одеса).

Про це повідомили УНІАН в УДАІ м.Києва.

Матч розпочнеться о 19.30 у рамках 5-го туру чемпіонату Прем’єр-ліги України.

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема, вільного пересування вболівальників до НСК ”Олімпійський”, ДАІ звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська (Червоноармійська), Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.