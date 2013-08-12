На Чернігівщині батько підстрелив сина

На Чернігівщині працівники Бобровицького райвідділу внутрішніх справ розкрили замах на вбивство 30-річного хлопця, якому рідний батько вистрілив у живіт з саморобного пристрою.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Як зазначено в повідомленні, до Бобровицького райвідділу міліції надійшло повідомлення від чергової медсестри районної лікарні, про те, що до них доставлено молодого чоловіка з вогнепальним пораненням в живіт. Оперативники встановили особу пораненого, ним виявився 30-річний мешканець села Нова Басань.

У результаті першочергових слідчих дій правоохоронцям вдалося розкрити цей злочин «по гарячих слідах». Зловмисником виявився рідний батько потерпілого, який раніше вже мав проблеми із законом.

Він розповів, що під час сімейної сварки у дворі господарства здійснив постріл в живіт сину з саморобного пристрою для відстрілу малокаліберних набоїв, який він знайшов 20 років тому у Києві.

Наразі вирішується питання про затримання останнього згідно ст.208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України – (замах на вбивство), яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Розслідування триває.