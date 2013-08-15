В Ужгороді затримали найстарішу злодійку України

79-річну жительку Ужгорода Етеллу Товт, більш відому за прізвиськом "Матуся Етуш", у черговий раз затримали - тепер за крадіжку гаманця на ринку. Для жінки це вже 24-й арешт за її життя, повідомили в Ужгородському МВ УМВС Закарпатської області, пише "Сегодня".



Жінка скаржиться, що хвора на клептоманію/Фото: cripo.com.ua

Як стало відомо, злочинниця зі стажем ходила по п'ятах за жінкою з маленькою дитиною на ринку, поки не вкрала у неї гаманець з 1 тис. грн. Потерпіла на ім'я Ольга зізналася, що помітила дивну жінку, яка весь час її переслідувала. При черговій зустрічі вона навіть запитала бабусю, чому та ходить за нею і що їй потрібно. На що незнайомка відповіла: "Це випадковість, доню ...".

Проте потім, при спробі розплатитися, Ольга помітила відсутність гаманця.

"Хто б міг подумати? Така маленька, старезна, навіть шкода її...", - прокоментувала вона.

Свій перший термін за крадіжку "Матуся Етуш" отримала ще на початку 1950-х. Відтоді злодійка провела у в'язниці загалом 25 років.

На допитах винахідлива старенька стверджує, що краде гроші на цукерки дітям й онукам. Найяскравіша справа злочинниці - гаманець, вкрадений у залі суду прямо під час засідання.

Тепер, вже у похилому віці, злодійка скаржиться на клептоманію.

"Руки самі тягнуться поцупити, і не заради грошей, а заради азарту", - поскаржилась міліції жінка.

За фактом останньої крадіжки правоохоронці відкрили проти Етелли Товт кримінальне провадження: їй "світить" строк до 3 років або виправні роботи.

ТСН