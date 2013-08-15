Міліція посилить охорону порядку під час матчу «Динамо» - «Таврія»

Столична міліція посилить охорону правопорядку під час матчу між командами Прем’єр-ліги «Динамо» (Київ) і «Таврія» (Симферополь), який пройде 18 серпня на НСК «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у м. Києві, під час цього заходу на прилеглій до стадіону території та у центральній частині міста до охорони громадського порядку буде задіяно 1256 працівників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України.

Крім того, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, а також вільного пересування вболівальників до НСК ”Олімпійський” Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8.00 не паркувати автомобілі на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська (Червоноармійська), Жилянська, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадна.

Правоохоронці закликають уболівальників поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно, не порушувати громадський порядок та сприяти працівникам міліції у виконанні функцій по охороні правопорядку.