Міліція затримала посадовця Черкаської РДА за хабар

У Черкасах, 14 серпня, співробітники УБОЗ УМВС у Черкаській області затримали одного з керівників Черкаської райдержадміністрації під час отримання 120 тис. грн хабара від підприємця за обіцянку невтручання в його роботу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС у Черкаській області, до співробітників УБОЗ надійшла оперативна інформація про те, що посадовець Черкаської райдержадміністрації вимагає від місцевого підприємця гроші за невтручання в його діяльність.

Правоохоронці розпочали перевірку цієї інформації, яка згодом підтвердилась.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС в Черкаській області Владислав Пустовар, працівники міліції встановили, що 35-річний посадовець – держслужбовець 4 категорії 8 рангу – діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, з використанням своїх владних повноважень і службового становища, вимагав від підприємця 250 тис. грн за невтручання у сільськогосподарську діяльність останнього. Посадовець обіцяв не реагувати на виявлені факти порушень цільового використання земель на території Черкаського району.

Чиновника затримали під час отримання частини хабара в сумі 120 тис. грн. Цей факт було задокументовано працівниками УБОЗ.

Наразі за цим фактом слідчим прокуратури Черкаської області відкрито кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від 1 до 2 років. Посадовцю повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.