Депутат Михальчишин звернувся до міліції

Народний депутат України від ВО „Свобода” Юрій Михальчишин звернувся до правоохоронних органів із заявою з приводу розповсюдження у місті Львові невідомими особами плакатів на яких він зображений з цяткою на лобі, яка імітує постріл.

Про це сьогодні повідомив УНІАН начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.

Начальник міліції Львова зазначив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Як повідомляє кореспондент УНІАН, цього тижня на деяких зупинках громадського транспорту у центрі Львова невідомі розклеїли плакати із зображенням народного депутата Юрія Михальчишина з цяткою на лобі, яка імітує постріл. Також на картинці біля уст Михальчишина написані слова: ”У Львові немає забудов”, а великими буквами в титулі плакату - ”Зрадник гірше ворога”. На плакатах також містяться написи ”Львів продають, але львів`яни не продаються” і нижче ”Регіоналам свободівці продають землю під забудову, наплювавши на жителів вулиць Озаркевича, Куліша, Хмельницького, пл. Галицька, Підмурна”.