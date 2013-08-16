У київському гаражі виявили 1,5 тонни зіпсованої риби

14:40, 16 серпня 2013
Кримінал
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Власник хотів її продати на ринку

У Києві правоохоронці вилучили з обігу понад 1,5 тонни непридатної для споживання рибної продукції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, підпільний цех із виготовлення кільки знаходився в одному з гаражних кооперативів на Повітрофлотському проспекті. Під час візиту співробітників ветеринарної міліції працівники суб’єкту господарювання не змогли пояснити, чому на сировину не має жодних документів, а підприємство не зареєстровано належним чином.

Під час проведення перевірки було встановлено, що вагон-рефрижератор, в якому зберігалась недоброякісна риба, належить одному з товариств з обмеженою відповідальністю.

Власник, за попередньою інформацією, в подальшому мав намір реалізувати зіпсований товар на ринках Києва. Балтійська кілька була вже розфасована в поліетиленові відра по 5 та 10 кг. Загалом правоохоронці виявили 275 таких відер, які вже чекали на своїх покупців.

На більшості з них було сумнівне маркування. Але навіть на ньому термін придатності риби закінчився ще кілька місяців тому. Невідомо, чим могло б закінчитись його споживання для киян.

Про виявлені порушення було складено відповідний акт та припис. Окрім цього обіг небезпечної продукції було обмежено. В подальшому на керівництво суб’єкту господарювання було складено адміністративний протокол за статтею 107 КУпАП – «Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від дев'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Остаточний розмір штрафу встановить суд.

Наразі правоохоронці встановлюють мережу збуту небезпечного товару та його походження.

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