З бюджету Києва ділки викрали 36 млн грн

Працівники УБОЗу викрили ділків, які викрали з бюджету 36 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, саме таку суму привласнили учасники організованої злочинної групи з міського бюджету м. Києва, яку виділили на благоустрій столиці.

У повідомленні зазначається, що до складу угруповання входило четверо спільників, серед яких генеральний директор комунальної установи, його заступник та ще двоє директорів ТОВ.

„Зловмисники упродовж 2009 – 2010 років, використовуючи документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості, привласнили кошти, виділені на благоустрій столиці”, - інформує УЗГ.

Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду. Слідчі кваліфікували дії учасників ОЗГ за ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

