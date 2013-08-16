На Львівщині в'язню передали посилку з наркотиками
17:43, 16 серпня 2013Кримінал
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Сховали у пачці чаю
У Львівській області засудженому одеситу передали до колонії посилку з пакетом марихуани.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
«Під час огляду поштової посилки, яка надійшла в одну з виправних колоній Львівщини для засудженого, уродженця Одеської області, в пачці чаю виявлено поліетиленовий пакетик. У пакетику працівники пенітенціарного закладу виявили подрібнену речовину зеленого кольору, рослинного походження зі специфічним запахом, схожу на наркотичну речовину (марихуана) вагою100 грамів», – зазначено в повідомленні.
Наразі речовину скеровано на дослідження в НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області.
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