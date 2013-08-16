Журналістку Тетяну Чорновіл зняли з балкону Київради

Журналістку Тетяну Чорновіл, яка з кількома іншими громадськими активістами сьогодні прийшла до зали засідань Київради на знак протесту проти сесії, яка запланована на 19 серпня, за допомогою викликаних співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій зняли з балкону, куди вона залізла.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, працівники ДСНС за допомогою пожежної драбини зняли Чорновіл і передали в руки правоохоронцям для складання стосовно неї протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 173 Адміністративного кодексу (дрібне хуліганство), після чого її буде відпущено з відділку міліції.