Журналістку Тетяну Чорновіл зняли з балкону Київради
19:00, 16 серпня 2013Кримінал
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Складають протокол про хуліганство
Журналістку Тетяну Чорновіл, яка з кількома іншими громадськими активістами сьогодні прийшла до зали засідань Київради на знак протесту проти сесії, яка запланована на 19 серпня, за допомогою викликаних співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій зняли з балкону, куди вона залізла.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, працівники ДСНС за допомогою пожежної драбини зняли Чорновіл і передали в руки правоохоронцям для складання стосовно неї протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 173 Адміністративного кодексу (дрібне хуліганство), після чого її буде відпущено з відділку міліції.
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