Чернігівські міліціонери викрили наркокур‘єра-прикордонника

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін вирок Апеляційного суду Чернігівської області, яким визнано винними у контрабанді наркотичних засобів жінку-прикордонника та її спільницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, сержанту прикордонної служби суд призначив покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з правоохоронною діяльністю, строком на 3 роки, а її товаришці - 3 роки позбавлення волі, з конфіскацією належного їм майна.

Викрили незаконну діяльність жінок працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області.

Як з’ясували правоохоронці, жінки перевозили метамфетамін з Білорусі приміським потягом. Доведено їхню причетність до вчинення 7 таких фактів.