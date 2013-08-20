У Бердичеві відбили голову пам’ятнику Леніну

У Бердичеві Житомирської області невідомі зловмисники зруйнували пам’ятник Володимиру Леніну, відбивши скульптурі голову.

Про це УНІАН повідомила депутат Бердичівської міської ради, секретар Бердичівського міськкому КПУ Лариса Тимчук.

За її словами, прикрий випадок стався на в ніч із 17 на 18 серпня. Відбили голову пам`ятнику Леніну, який розташований на території одного з підприємств Бердичева. Цей завод зараз не діє, а на його території наразі працює кілька невеликих підприємств, розповіли УНІАН у Бердичівській міськраді.

19 серпня Тимчук із відповідною заявою звернулася до правоохоронців.

”Міліція побувала на місці події, аби з`ясувати ситуацію і знайти вандалів”, - розповіла вона.

«Це не люди зробили, а й не знаю, які їх назвати. У мене немає слів… У жодній країні так не ставляться до пам`ятників, як у нас в Україні, думаю, що це зробили наші політичні опоненти, однак точно сказати не можу, міліція розбереться», - додала Тимчук.

Зруйнований пам`ятник бердичівські активісти КПУ планують якомога швидше відновити.