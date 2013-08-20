У Львові проводяться обшуки в міській раді та БТІ у рамках розслідування незаконного відчуження нерухомості громади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, сьогодні, 20 серпня, слідчі відділу розслідування корупційних правопорушень прокуратури Львівської області спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України у Львівській області, проводять обшуки у структурних підрозділах Львівської міськради та Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (ОКП ЛОР «БТІ та ЕО»), у зв’язку із незаконним відчуженням об’єктів нерухомості, що належать громаді Львова.

Як зазначається у повідомленні, слідчі дії здійснюють в межах досудового розслідування за фактами прийняття завідомо неправосудних судових ухвал та зловживанням владою і службовим становищем службовими особами ОКП ЛОР «БТІ та ЕО».

«Установлено, що 13 об’єктів нерухомості, оціночна вартість яких становить понад 3 млн грн, на підставі цих ухвал, а також внаслідок незаконних дій службових осіб ОКП ЛОР «БТІ та ЕО», протиправно відчужено на користь кількох фізичних осіб. Як з’ясувало слідство, суддя впродовж 2011-2012 років, розглядаючи цивільні справи, уклав низку мирових угод, визнаючи за позивачами – фізичними особами право власності на об’єкти нерухомості, на підставі неіснуючих боргових зобов’язань. У подальшому на підставі вказаних ухвал реєстраторами ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» зареєстровано право власності», - інформує обласна прокуратура.

Таким чином, діями вищезазначених посадових осіб спричинено тяжкі наслідки, тобто вчинено злочини, передбачені ст.364 ч.2 (зловживання владою або службовим становищем), 375 ч.2 (постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) КК України.

На даний час слідчими прокуратури та СБУ вже виявлено і вилучено документацію на 8 незаконно відчужених об’єктів, а також в одного із колишніх реєстраторів бюро технічної інвентеризації виявлено понад 100 інвентаризаційних справ на інші об’єкти нерухомості в Львівській області, близько 3 тисяч окремих службових документів та чисті бланки свідоцтв про реєстрацію прав власності.