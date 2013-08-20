На Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник УПА

На Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник Українській Повстанській Армії встановлений у парку біля приміщення міської ради міста Рава-Руська Жовківського району.

Як повідомила кореспонденту УНІАН міський голова Рава-Руської Ірина Верещук, вандали зруйнували пам’ятник в ніч з 19 на 20 серпня.

Вона зазначила, що до архітектурного ансамблю входить пам’ятник у вигляді скульптури жінки, яка розриває кайдани на руках. «Вандали відбили голову скульптурі жінки, а потім поставили її на місце, обидві руки, які відламали, акуратно склали поруч. Все це свідчить, що зловмисники свідомо і цинічно чинили глум над пам’ятником, який був встановлений за кошти громади міста, які збиралися протягом кількох років мешканцями», - зазначила Верещук.

За її словами, такий випадок вандалізму у місті зафіксовано вперше.

«На території міста розташовуються пам’ятники не лише УПА, а й жертвам Голодомору та сталінським репресіям, Українським Січовим Стрільцям, Радянським воїнам, полеглим в роки Другої Світової війни, меморіал французьким військовополоненим, які в часи війни були знищені у концтаборі «Шталаг 325». Однак, до цього часу наруги над пам’ятниками у місті не було», - розповіла мер міста.

Вона повідомила, що відповідну заяву було скеровано до правоохоронних органів, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні, о 10.00, до Жовківського райвідділу міліції надійшло повідомлення від міського голови міста Рава-Руська про те, що невідомі зруйнували пам’ятник УПА встановлений у місті Рава-Руська. Пам’ятник складається з трьох композицій, в однієї зі складових – жінка, яка розриває кайданки, невідомі відбили голову та руки, пошкодили скульптуру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

На даний час з’ясовано, що 19 серпня у місті відмічали свято Спаса, в святкуваннях взяли участь близько 5 тисяч осіб. Станом на 24.00, учасники святкувань бачили, що пам’ятник був неушкоджений.

Обставини події з’ясовуються.

Довідка УНІАН. Рава-Руська - місто Жовківського району Львівської області, розташоване біля західного кордону України. Одне з найстаріших міст України.

Пам’ятник Українській Повстанській Армії був відкритий у 2008 році у парку на вулиці Ярослава Мудрого, 3, що прилягає до будівлі Рава-Руської міської ради.